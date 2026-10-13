Akyazı gişelerinde durdurulan kamyonda belgesiz taşınan 8 büyükbaş hayvana el konuldu

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde belgesiz taşındığı tespit edilen 8 büyükbaş hayvana el konuldu.

Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hayvan sevkiyatına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Otoyolun Akyazı gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, belgesiz nakledilen 8 büyükbaş hayvan bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Akyazı'da kaçak ve belgesiz hayvan sevkine geçit olmadığını ve ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduğu belirtilerek, İlçe Müdürlüğü ekiplerince otoyolun Akyazı gişelerinde durdurulan kamyonda belgesiz nakledilen hayvanların tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA