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Akyazı'da sel çalışmasına giden greyder otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Akyazı'da sel çalışmasına giden greyder otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Akyazı'da D-140 kara yolunun Şerefiye mevkisinde sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Şerefiye mevkisinde meydana geldi. Sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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