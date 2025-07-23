Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Boztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da çalışmaları yerinde takip etti.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.