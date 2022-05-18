Akşehir'den kısa kısa - Haberler

Akşehir ilçesinde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde program düzenlendi.

Bir serada düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Yiğit, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, uygulamalarla sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan ve kabul edilen projelerinin örtü altı tarımında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflediğini vurgulayan Ergin, "Proje çerçevesinde Akşehir ilçemizde 10, Meram ilçemizde ise 5 üreticimiz olmak üzere domates, biber, patlıcan ve salatalık ürünleri iyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretilecektir. İl müdürlüğümüz üreticilerimizin fiziki ekipmanlarını, toprak, su ve ürün analizleri ile kontrol sertifikasyon işlemlerini karşılayacaktır. Konya'da 2021 üretim yılında 544 üretici ile 433 bin dekar alanda 1 milyon ton ürün iyi tarım uygulamaları ile üretilmiştir." diye konuştu.

Ramazan etkinlikleri ödül töreni

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, "Akşehir Hatimlerde Buluşuyor" ve "Üç Gün Oruç Sizden Hediyesi Bizden" etkinliklerinin ödülleri verildi.

Etkinliklere katılan 25 kişiye Kur'an-ı Kerim, 10 kişiye tefsir, 1 kişiye dizüstü bilgisayar, 3 kişiye bisiklet, 2 kişiye tablet ve 20 kişiye de Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yapılacak kayıtta yüzde 50 indirim hediye edildi.

Törene İlçe Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Protokolü, ödül kazananlar, vatandaşlar katıldı.