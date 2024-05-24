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Akşehir'de Halk Oyunları Etkinliği Gerçekleştirildi

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Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri halk oyunları gösterisi yapıldı. Programda konuşma yapan Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel'in yanı sıra Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve davetliler de yer aldı.

Akşehir'de halk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Akşehir Kültür Merkezindeki etkinlikte, Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri halk oyunları gösterisi yapıldı.

Programda, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, konuşma yaptı.

Etkinliğe, Özel'in yanı sıra Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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