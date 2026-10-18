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AKSED Başkanı Günay, Konya Valisi Akın'a derneğin çalışmalarını anlattı

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AKSED Başkanı Günay, Konya Valisi Akın'ı ziyaret ederek derneğin çalışmalarını anlattı. Akın görüşmede sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi; Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yıl dönümü anısına hazırlanan gümüş hatıra para ve sertifikasının yer aldığı tablo hediye edildi.

Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Günay, Vali Akın'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Akın ise sivil toplum kuruluşlarının toplumsal kalkınma ve kültürel değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkati çekti.

Devlet ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Akın, bu kuruluşların dayanışmayı güçlendiren ve şehrin sorunlarına çözüm üreten önemli paydaşlar olduğunu ifade etti.

Konya'nın geleceği, vatandaşların huzur ve refahı ile milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Akın, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine işaret etti.

Ziyaretin sonunda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Aliya İzetbegoviç'in 100. doğum yıl dönümü anısına tasarlanan gümüş hatıra para ve sertifikasının yer aldığı özel sergileme tablosu Akın'a hediye edildi.

Kaynak: AA
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