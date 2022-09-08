Aksaray haberleri... Aksaray'da kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu

Aksaray haberi: - Aksaray'da kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu Aksaray'da okulların kademeli olarak eğitime başlaması ve Pazartesi günü tüm okulların eş zamanlı açılacağı haftayı telaşla geçiren veliler çocuklarının okul alışverişleri için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

- Aksaray'da kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray'da okulların kademeli olarak eğitime başlaması ve Pazartesi günü tüm okulların eş zamanlı açılacağı haftayı telaşla geçiren veliler çocuklarının okul alışverişleri için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

Aksaray'da hafta başında kademeli olarak anasınıfları ve ilkokul 1. sınıf eğitimlerinin başlamasıyla birlikte okullarda heyecan başlarken, velilerin de alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlar çocuklarının hem kıyafet hem de kırtasiye malzemelerini almak için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde mağazaların yolunu tutan vatandaşlar ilk olarak giyim mağazalarında okulların üniformalarına baktı. Aksaray'da 70 farklı okulun üniformalarının satıldığı mağazalarda üniformaları tek tek deneyen veliler hem kışlık hem de yazlık üniformaları şimdiden satın alarak kıyafet alışverişine devam etti. Daha sonra kırtasiyelerin yolunu tutan vatandaşlar çocuklarının isteklerine göre çanta, defter ve kitap alışverişine devam etti. Esnaflar büyük marketlerin kırtasiyelerin işlerinin önüne geçtiğini belirterek çanta satışlarının arttığını belirtirken, veliler fiyatların marketlere karşı uygun olduğunu ve esnafların kolaylık sağladığını anlattı.

Okulların kademeleri olarak açıldığını ve özellikle çanta satışlarında yoğunluk olduğunu belirten Kırtasiye İşletmecisi Fatih Budak (40), "İlköğretim 1 ve kademeli olarak açılan okullarda satışlarımız başladı. Şu anda hafif hafif devam ediyor satışlarımız. Tabi haftaya Pazartesi tüm okullarımız açılınca satışlarımız daha da yoğunlaşacaktır. Fiyatlarımız uygundur. Tabi okul açıldığında bazı velilerimiz kırtasiye alışverişlerini büyük marketlerden tercih etseler de çanta satışımız daha yoğun" dedi.

Çocukları için kırtasiye alışverişine çıkan Günaydın Doğanay ise, "Şuan telaş güzel, her şey uygun, uygun şekilde alıyoruz. Allah razı olsun arkadaşlarda yardımcı oluyorlar. İkramını da yapıyorlar şu anda memnunuz. Çocuklarımız için alışverişe çıktık. Bu telaşa bizde ortak olduk. İnşallah çocuklarımız hayırlısıyla okurlar. Bu korona hastalığı yüzünden biraz geç oldu ama güzel, şimdi memnunuz her şeyden, okulumuzda başlıyor. Aileler olarak mutluyuz" diye konuştu.