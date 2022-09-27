Aksaray gündem haberi: Aksaray'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Aksaray haberleri: Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ercan Kaya'nın (33) kullandığı 34 FDD 468 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 46. kilometresinde Ahmet Ü. (30) idaresindeki 51 ABH 290 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Umut Saraclar'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan sürücü Kaya ile Ünal Yamaç (43) itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Oğuzhan Demiray Ercan Kaya Aksaray Güncel Haberler

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