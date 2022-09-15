Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Aksaray'da, alev alan balata spreyi ve madeni yağ yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aksaray'da, alev alan balata spreyi ve madeni yağ yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Orhan Emek (31) yönetimindeki 63 ADG 986 plakalı tır, Aksaray-Adana yolu Karasu Kavşağı'nda devrildi. Devrildikten sonra 20 metre sürüklenen tırdaki balata spreyi ve madeni yağlar sürtünme sonucu alev aldı. Yanan tır, Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü Orhan Emek, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilerek ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından yol trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Oğuzhan Demiray İtfaiye Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.