Aksaray gündem: Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı Güncel Haberler Aksaray gelişmesine göre Aksaray'da kardeşini tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı. Aksaray'da kardeşini tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı. Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir markette Kemal E. (37) ile kardeşi Kenan E. (33) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kemal E'nin tabancayla vurduğu kardeşi hayatını kaybetti. Kenan E'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Oğuzhan Demiray Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray gündem: Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.