Aksaray'da yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu
Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir adam evinde hareketsiz olarak bulundu. Komşuları tarafından durumu bildirilmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Aksaray'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Hamidiye Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Ahmet Ağırdıcı'dan (63) bir süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. Ağırdıcı, gelen itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ağırdıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.