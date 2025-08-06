Aksaray'da Restoranda Kanlı Kavga: Eski Eş ve Kayınvalide Yaralandı

Aksaray'da Restoranda Kanlı Kavga: Eski Eş ve Kayınvalide Yaralandı
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Aksaray'da eski eşi ile eski kayınvalidesini silahla yaralayan şüpheli, restoranda çalışan iki kişiyi de bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Döne A, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da bir restoranda eski eşi ile eski kayınvalidesini silahla, 2 çalışanı da bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cumali Ç, konuşmak için eski eşi Döne A'nın Taşpazar Mahallesi'nde çalıştığı restorana gitti.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanlarının da dahil olduğu kavga sırasında Cumali Ç, Döne A. ile eski kayınvalidesi Dudu A'yı tabancayla yaraladı. Restoran çalışanları Cemal S. ve Mustafa K'yi de bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan arbedede kendisi de bıçakla yaralanan Cumali Ç. gözaltına alındı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döne A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
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