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Aksaray'da otomobilin iş yeri kepengine çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Sezgin G. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde telefon satışı yapılan bir iş yerinin kepengine çarptı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yerinde hasara yol açan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da otomobilin iş yeri kepengine çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Sezgin G. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde telefon satışı yapılan bir iş yerinin kepengine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinde hasara yol açan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Güncel Haberler

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