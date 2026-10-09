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Aksaray'da kavşakta meydana gelen 3 araçlı kazada 5 kişi yaralandı

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Aksaray'da kavşakta meydana gelen 3 araçlı kazada 5 kişi yaralandı
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Aksaray'da Tacin Mahallesi 101'inci Caddede saat 18.00 sıralarında 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tacin Mahallesi 101'inci Caddede meydana geldi. Yunus Altınpınar (30), yönetimindeki 68 AED 205 plakalı otomobille kavşakta yolun karşısına geçmek isterken, İbrahim Koçer (26) yönetimindeki 01 BAN 859 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Koçer'in aracı, park halindeki Fırat Çatan'a (41) ait 68 AFC 928 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Yunus Altınpınar, yanındaki Kübra Günay (32), diğer sürücü İbrahim Koçer, yanındaki Ömer Avan (42) ve Ahmet Koçer (27) yaralandı. Kaza sırasında park halindeki aracın içinde bulunan Fırat Çatan ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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