Haberler

Aksaray'da otomobil drenaj kanalına düştü: 2 ölü / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir drenaj kuyusu içerisinde ters duran otomobilde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, muhtarın ihbarı üzerine ortaya çıktı.

AKSARAY'da drenaj kuyusu içerisine düşmüş olarak bulunan otomobilin içerisinden 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; tarlaya gitmek için yol üzerinden geçen mahallenin muhtarı, drenaj kuyusu içerisinde ters duran 68 AGV 799 plakalı otomobili gördü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekibi, Zarife İlban (25) ile Kadir Baltacı'nın (32) cansız bedenini otomobilin içerisinden çıkardı. Cesetler otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan ALTUNTAŞ-AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel