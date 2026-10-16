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AKOM, 17 Ekim Cumartesi İstanbul'da yağışların şiddetleneceğini öngördü

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AKOM, 17 Ekim Cumartesi İstanbul'da yağışların şiddetleneceğini öngördü
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AKOM, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere İstanbul genelinde şiddetleneceğini öngördü. Salı sabahı başlayan kuvvetli sağanaklar Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde etkili oldu.

İSTANBUL AKOM, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere il genelinde şiddetleneceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanaklar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 278 il 130 kg arasında yağış düştü. Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) meteoroloji verilerine göre, yağışlar gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili oldu. Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların kuzey ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile) yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Yağışların Cumartesi günü, başta Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere kent genelinde şiddetleneceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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