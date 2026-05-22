Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Akın, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın sorulması üzerine Akın, "CHP, Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." dedi.

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna, "Evet, şimdi oraya geçiyorum." yanıtını verdi.

"Moral, motivasyon nasıl?" sorusunu Akın, "İyi, gayet iyi. Bir sorun yok burada şu anda. Bunlar olağan şeyler. Birlik beraberlik hayat anlayışımız. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacak." diye yanıtladı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
