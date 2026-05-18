Bakan Gürlek'ten Sumud Filosu'na kınama

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleşen müdahaleyi kınadığını belirterek, "Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir" dedi.

Gürlek, şunları kaydetti:

" İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir."

Daha önce benzer bir saldırıya ilişkin adaletin tesisi amacıyla yürüttüğümüz soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
