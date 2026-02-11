Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Geçici Süreyle Can Tuncay'ın Vekalet Edeceği Öğrenildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama ile Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçici olarak Can Tuncay vekalet edeceği öğrenildi.

(İSTANBUL ) Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Can Tuncay'ın vekalet edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026/51 sayılı karar kapsamında, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen bakanların yerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici süreyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Can Tuncay'ın vekalet edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olacak yeni isim ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ayrıca, Akın Gürlek ile Yılmaz Tunç arasında Ankara'da devir teslim töreni olacak. Bu sebeple Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde resmi bir veda töreni yapılmayacağı öğrenildi.

