Akharım Belediyesi'nden Ücretsiz Düğün Salonu Hizmeti

Akharım Belediyesi'nden Ücretsiz Düğün Salonu Hizmeti
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Sandıklı ilçesi Akharım belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, amaçlarının aile yapısını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım belediyesi "Aile Yılı" kapsamında evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti verecek.

Akharım Belediyesinden yapılan açıklamada, beldede yeni açılan düğün salonunun aile yılı kapsamında yıl sonuna kadar evlenecek çiftler için ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, "Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştırmak amacıyla hiçbir ücret almadan tahsis ediyoruz. Sadece düğün değil, nişan, sünnet ve asker eğlenceleri için de ücretsiz kullanılabilecek. Salonun elektrik ve yakıt giderlerinin tamamının belediye bütçesinden karşılanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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