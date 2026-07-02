Muğla-Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.06'da merkez üssü Akdeniz olan 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, denizin 19,87 km derinliğinde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 137,45 kilometre mesafedeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı