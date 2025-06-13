Akdağ Milli Parkı'nda Kızıl Akbabalar Foto Kapanda Görüntülendi

Akdağ Milli Parkı'nda Kızıl Akbabalar Foto Kapanda Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapanda 3 kızıl akbabanın görüntüleri kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından paylaşılan görüntülerde akbabaların büyüklüğü dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda kurulan foto kapana, akbabaların görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan foto kapan görüntülerinde, Akdağ Milli Parkı'nda 3 kızıl akbabanın görüntüsü yer aldı.

Foto kapandaki görüntülerde akbabaların büyüklüğü dikkati çekiyor.

"Kayalıkların sessiz nöbetçileri" diye belirtilen paylaşımda, bir kayalık üzerine konan akbabaların hareketleri gözlemleniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.