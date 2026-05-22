Haberler

Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında 2,5 milyon lira talep ettiği iddiasıyla 'irtikap' suçundan gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da yakalanan başkan hakkında soruşturma başlatıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, yıllardır süren uygulamaya son verdi

Yıllardır süren uygulamaya son verdi
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi
Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

Meyhane açılışında dua eden imam sessizliğini bozdu