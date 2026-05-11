Şanlıurfa Valiliği: Yarından İtibaren Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Pasaport ile Giriş ve Çıkış İşlemleri Başlatılacak

Şanlıurfa Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yarından itibaren Akçakale Kara Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin başlatılacağını duyurdu. Kapı, 2014 yılından bu yana kapalıydı ve normalleşme sürecine giriliyor.

(ANKARA) - Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine yarından itibaren Akçakale Kara Hudut Kapısından Suriye Arap Cumhuriyeti'ne pasaport ile giriş ve çıkış işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akçakale Kara Hudut Kapısı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılmıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise bu kapıdan insani yardım kapsamında ticari, taziye ve kamu görevlisi geçişleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 'Suriye Sınırındaki Kara Hudut Kapılarından Geçişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar' çerçevesinde bu güne kadar kontrollü olarak sürdürülmüştür."

22 Ocak 2026 tarihinde Tel Abyad Gümrük Müdürlüğünün Suriye Arap Cumhuriyeti'ne devredilmesini müteakip bölgede hayatın normalleşme sürecine girmesi göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine 12 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren Akçakale Kara Hudut Kapısından Suriye Arap Cumhuriyeti'ne pasaport ile giriş ve çıkış işlemleri başlatılacaktır.

Bu kapsamda; Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları, Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportları ile Akçakale Kara Hudut Kapısına müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaport ile geçiş uygulaması dışında kalan; geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valiliğimizin bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvuru üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir."

Kaynak: ANKA
