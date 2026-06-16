Şanlıurfa'da markete silahlı saldırı düzenlendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir markete kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, marketin 7 noktasına kurşun isabet etti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren bir markete silahlı saldırı düzenlendi.
Abdullah Gül Bulvarı'nda bulunan markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler markete ateş açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri marketin 7 noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.
Ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Güçlü