Akçadere Köyü'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Akçadere Köyü'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde Mükerrem Sayın'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Mükerrem Sayın'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören ev sakinleri durumu Hocalar Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Yahya Arslan - Güncel
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