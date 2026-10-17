Akademisyenler, YÖK'ün yapay zeka eğitimi çağrısını akademide kritik buldu

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Akademisyenler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın akademide yapay zeka kullanımına ilişkin çağrısını değerlendirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Özvar'ın, öğretim elemanlarının yapay zeka araçlarını pedagojik ve bilimsel yetkinlikle kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "Tüm üniversite ve bölümlerde tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yapay zeka eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve yapay zeka araçlarının kullanımına yönelik kursların ivedilikle başlatılması gerekmektedir." şeklindeki ifadeleri anımsatıldı.

Özvar'ın, hiçbir öğretim elemanının bu süreçte geride kalmaması ve yapay zeka araçlarının potansiyelinin, sistemli eğitimlerle daha iyi öğrenilip uygulamaya aktarılması gerektiğinin altını çizdiği hatırlatılan açıklamada, Özvar'ın bu eğitimlere öğretim elemanlarının çekinmeden ve tereddüt etmeden katılmasının önemini vurguladığı belirtildi.

"Yapay zeka uygulamaları, eğitim araştırma faaliyetlerine aktarılmalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serdar Güzel, "Yapay zekayı bilmeyen bir akademisyenin modern eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerini devam ettirmesi mümkün görünmemektedir. Uzmanlık alanına göre yapay zeka uygulamaları eğitim araştırma faaliyetlerine aktarılmalı." görüşünü paylaştı.

Yapay zekanın kişiselleştirilmiş eğitim açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Güzel, Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsünün, tıp fakültesindeki dahili ve cerrahi branşların akademisyenlerine eğitim verdiğini, hukuk fakültesinde de benzer çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Görevlisi Güney Uğurlu da "Öğrencilerimizi mezun ederken yalnızca mühendis değil yapay zekayı bilen mühendisler yetiştiriyoruz. Bir hocanın da yapay zekayı kullanabilmesi ve derslerinde nasıl yararlanılacağını öğretebilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Yapay Zeka Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekerek de yapay zekanın, akademisyenlerin rutin işlerini hızlandırabileceğini, sağladığı katkılar görüldükçe bu teknolojilere yönelimin artacağını dile getirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekci de yapay zeka eğitimlerinin, öğrencilerin bu araçları nasıl kullandığını anlamak açısından önem taşıdığını belirtti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bahriye Ruhsar Kavasoğlu, mühendislikte kodlama hatalarını denetleyen araçlarla sosyal bilimlerde metin analizi için kullanılan araçların farklılaştığına işaret etti.

Bilimsel yayınlarda yapay zeka kullanımının açıkça belirtilmesi gerektiğini vurgulayan Kavasoğlu, "Kişi, yapay zekayı akademik çalışma hazırlarken hangi amaçla kullandı, ne tür bir katkı sağladı, bunu yöntem ya da teşekkür bölümünde açıkça belirtmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA