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Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
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AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 99. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda ilçedeki çalışmalar, projeler ve hedefler değerlendirildi. Toplantıda Havza-Vezirköprü Yolu ve Huzurevi Projesi'nin 2027'de tamamlanması hedeflendi.

Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından 99'uncu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Sağlıktan ulaşıma, tarımdan istihdama kadar birçok konunun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de ilçeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi vererek, 161 mahalleye hizmet sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Ak Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ise Havza-Vezirköprü Yolu ile Huzurevi Projesi'nin 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcıları Sedat Zehir ve Rahmani Karakaya, mahalle temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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