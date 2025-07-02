AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanından Dergi Tepkisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanından Dergi Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan mizah dergisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li meclis üyelerinin ifade özgürlüğü savunusuna karşı çıkarken, yasal işlem başlatacaklarını da belirtti.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepkilerle ilgili belediye meclisinde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Kaya, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü'nün, meclis toplantısında mizah dergisine verdiği tepkinin yerinde olduğunu söyledi.

Mecliste CHP Grup Başkan Vekili'nin ise söz konusu yayını ifade özgürlüğü kapsamında savunduğunu öne süren Kaya, "Türkiye'nin ve Eskişehir'in yüzde 99'u Müslüman. Nasıl bir aymazlığa düşüyorsunuz, anlamıyorum. Müslümanlara karşı bir garezin varsa bu toprakları terk et." dedi.

CHP'li meclis üyelerinin açıklamaları için yasal süreç başlatacaklarını dile getiren Kaya, "Bu, kainat efendimize, peygamberimize yönelik bir saldırıdır. Tüm Türkiye bu konuda kenetlenmişken, bu nefret dolu dili kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaya, ayrıca AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun bu konudaki açıklamasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi

Avrupa bu transfere kilitlendi! Gyökeres'in yeni takımı belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
İran'da kaçırılan terzinin ailesine tehdit: Kulağını kesip göndereceğiz

Kaçırılan terzinin ailesine tehdit: Kulağını kesip göndereceğiz
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.