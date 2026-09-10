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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette bir sonuca varılması gerekmektedir"

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette bir sonuca varılması gerekmektedir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette bir sonuca varılması gerekmektedir"

Kaynak: AA
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