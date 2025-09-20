AK Parti'den Özgür Özel'e Tepki

(ANKARA)- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP'nin dış politika birikiminin de 'tasfiye' edildiği bir süreç yönetiyor.

CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır."