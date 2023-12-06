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AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir'in yerine İlhami Teke atandı

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AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir'in istifasının ardından İlhami Teke başkanlığa atandı. Devir teslim töreninde konuşan Teke, partinin bayrağını en üst seviyelere taşıyacaklarını ve Polatlı'yı kazanacaklarını söyledi.

Ak Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir'in yerel seçimlerde aday olmak için görevinden istifa etmesinin ardından başkanlığa atanan İlhami Teke, göreve başladı.

Ak Parti Polatlı İlçe Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, "Bu bir bayrak yarışıdır. Polatlı'da devraldığımız partimizin bayrağını en üst seviyelere taşıyacağız. Polatlı'yı kazanacağız, Ankara'yı alacağız. Merkezi hükümetimizle birlikte üçlü olacağız, güçlü olacağız." dedi.

Eski ilçe başkanı Aysel Demir ise "Başarılı bir teşkilatız. 8 yıldır her seçimde Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldık. İlhami başkanımızın çıtayı daha üst seviyeye çıkartacağına inanıyorum, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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