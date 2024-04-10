AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Ak Parti Nizip ilçe teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe binasında düzenlenen programa, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen, önceki dönem belediye başkanları Mehmet Sarı, Hacı Fevzi Akdoğan ve partililer katıldı.

Cankesen, bayramların küskünlükleri ortadan kaldıran, kardeşlik ve sevginin pekiştiren günler olduğunu belirtti.

Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı da bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.