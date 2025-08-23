AK Parti Milletvekilleri Karabük'te Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde köylülerin talepleri dinlenirken, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında milletvekilleri, Eskipazar'da Mutaflar, Ova, Bulduk, Deresoblan, Köyceğiz, Arslanlar, Yazıkavak (Keçeler Mahallesi), Budaklar, Adiller, Ozan, Beytarla, Hamzalar, Çaylı (Gövez Mahallesi), Kabaarmut, Yürecik (Muamlar Mahallesi), Sofular (Salmanlar Mahallesi) köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ovacık'ta ise milletvekilleri, Boyalı, Şamlar, Küçüksu, Çukur, Ganibeyler, Pürçükören, Abdullar ve Yeniören köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyen milletvekilleri, köylerde yapılan yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, ziyaretlerde hemşehrilerinin samimiyetini ve gönül zenginliğini bir kez daha gördüklerini belirterek, "Devletimizin yatırımlarını köylerimize taşımak ve milletimizin taleplerine çözüm üretmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin duası ve desteği yolumuzu aydınlatıyor." ifadelerini kullandı.

Eskipazar ve Ovacık'taki ziyaretlerinde köylülerin talep ve beklentilerini dinlediklerini aktaran Keskinkılıç, "Tarımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültürel değerlere kadar her alanda yatırımlarımız artarak sürecek. Hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onların sesini Ankara'ya taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
