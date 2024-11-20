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AK Parti Merzifon 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Merzifon 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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AK Parti Merzifon 8. Olağan İlçe Kongresi Akif Gülle Kültür Merkezi'nde yapıldı. Abdullah Şahinoğlu ve Emre Keleş'in aday olduğu kongrede, Emre Keleş 239 oy alarak ilçe başkanı seçildi.

Ak Parti Merzifon 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ve partililer katıldı.

Kongrede, mevcut İlçe Başkanı Abdullah Şahinoğlu ve Emre Keleş aday oldu.

Keleş, 239 oy alarak ilçe başkanı seçildi. Diğer aday Şahinoğlu ise 106 oy aldı.

Keleş, kongre sonunda yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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