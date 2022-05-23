Kabaktepe: "Öğrencilere yüzde 40'lık zam geri çekildi"

İSTANBUL İBB Meclisi AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınmasına ilişkin karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Bugünkü İBB Meclisi'nde ısrar karar olarak sunulan teklif, CHP ve İYİ Parti'nin "Hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla tekrar kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan %40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili gençler, hayırlı olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumu Saraçhane'de gerçekleştirildi. Meclisin ana gündem maddelerinden biri olan öğrenci kartlarına yapılan zammın geri alınmasına ilişkin teklife dair öğrencileri sevindirecek karar çıktı. İBB yönetimi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. AK Parti ve MHP Grubu tarafından hazırlanan teklif ile, yüzde 40'lık zammın öğrenci biletlerinde geri çekilmesi, zam oranı kadar İBB'nin sübvanse etmesi talep edilmişti. İBB Meclisi'ne sunulan teklif; CHP ve İYİ Parti'nin "Hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edilmişti. Ancak meclis kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilmişti. Bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi Mayıs Ayı Oturumu'nda ilgili teklif Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak yeniden meclise sunuldu. Israr karar teklifi, CHP ve İYİ Parti'nin "Hayır" oyuna rağmen yine oy çokluğuyla kabul edildi.

"Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk"

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklama yaptı. Gençlere verdikleri sözü tuttuklarını vurgulayan Kabaktepe, "İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan %40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili Gençler Hayırlı Olsun!

Tekrar veto hakkı yok, karar uygulanmak zorunda

Böylece AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla, İstanbul'da aylık öğrenci abonman 109 TL'den 78 TL'ye indi. 3,74 TL'ye yükseltilen öğrenci tek geçiş ücreti de zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL'ye geri çekildi. Söz konusu kararı İBB Başkanı'nın tekrar veto yetkisi bulunmuyor ama yürütmeyi durdurma talebi ile mahkemeye başvuru hakkına sahip. Ancak meclisin ısrar kararı, ilgili mahkemenin vereceği karara kadar uygulanmak zorunda. Dolayısıyla İstanbul'da öğrenci biletlerine uygulanan yüzde 40'lık zam oranı bu gece itibariyle geri çekilecek.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarih ve 537 nolu kararı yeniden görüşülmek üzere Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Belediye Meclisine iade edilmiştir. Belediye Başkanının 19.04.2022 tarihli iade yazısı incelenmiş olup, Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarih ve 537 nolu kararında 5393 Sayı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi gereğince ısrar karan verilmesi, Belediye Meclisinin 14.04.2022 tarih ve 537 nolu karanın; "06.04.2022 tarihinde yapılan %40'lık zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci Abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi, ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 06.04.2022 tarihinde yapılan %40 zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesi, 06.04.2022 tarihinde yapılan zam farkı olan geçiş başı 1,07 TL'lik farkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilerek ilgili işletmelere ödenmesi, 2022 yılı bütçesinde cari transferler gider kaleminin 4.098.821.000 TL olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu dikkate alınarak, 4736 Sayı Kanunun 1. maddesi, 5393 Sayı Belediye Kanunu'nun 75/a maddesi ile 5216 Sayı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. ve 24. maddesi uyarınca Komisyonlarımızca uygun görülmüştür."

İhlas Haber Ajansı / Güncel