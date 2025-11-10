AK Parti'ye Üye Çalışmaları İçin Teşekkür

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, partililer tarafından yürütülen üye çalışmalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Okandan, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin 16 ilçede üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, sürecin heyecan ve özveriyle devam ettiğini belirtti.

Şehirde adeta bir gönül seferberliği olduğunu vurgulayan Okandan, "Her bir dava arkadaşım, bu davanın yılmaz neferi gibi çalışıyor. Bu gayret, bu azim bizi daha da güçlendiriyor. Hep birlikte, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kayserimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okandan, üye stantlarını ziyaret eden milletvekilleri, emek veren partililer ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.