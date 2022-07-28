AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderileceğini belirtti - Haberler

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AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderileceğini belirtti

AK Parti İl Başkanı İba, büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetinin giderileceğini belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreme parametresi uygulamasında yapılacak değişiklikle büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetlerinin giderileceğini bildirdi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreme parametresi uygulamasında yapılacak değişiklikle büyükbaş hayvan üreticilerinin mağduriyetlerinin giderileceğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile kentte yaptıkları ziyaretlerde üreticilerin kendilerine yaşadıkları sorunları anlattığını belirtti.

Üreme parametresi uygulaması nedeniyle doğan buzağıların bazıları için destek alınamaması nedeniyle doğan mağduriyetin Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiğini aktaran İba, konuyla ilgili yeni bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hareket ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin önemli bir kesimi olan hayvan yetiştiricisi hemşehrilerimizin üreme parametresi uygulaması nedeniyle sıkıntıya düştüğünü müşahede ettik. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Ahmet Minder vesilesiyle ilettik ve bakanlığımız sağ olsun hızlıca bir tebliğ düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi. Bu düzenlemeyle önceki dönem mağduriyet yaşayan hayvan yetiştiricisi hemşehrilerimin mağduriyetleri giderilecek. Düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve imzasıyla uygulamaya alınacak.

Hem vatandaşımız adına bu mağduriyet giderileceği için hem de AK Partimiz adına vatandaşımızın yanında olma şuurunu asla kaybetmeden 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışını sürdürebildiğimiz için mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Ahmet Minder'e Edirne'mizin sesine her zaman değer verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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