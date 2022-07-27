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AK Parti İl Başkanı Çalışkan ETB Başkanı Zeydan'ı ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Çalışkan ETB Başkanı Zeydan'ı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, il yönetim kurulu üyeleriyle Eskişehir Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, il yönetim kurulu üyeleriyle Eskişehir Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.

Ziyarette, ETB Başkanı Ömer Zeydan ile şehirdeki tarım ekonomisi ve hasattaki son duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalışkan, saha çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini belirterek, bu tarz ziyaretleri ara vermeksizin sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşların talep ve önerilerini bizzat sahadan öğrenerek yetkili mercilere ilettiklerini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

" Bu bağlamda Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret ettik. Lisanslı depoculuk, ürün rekoltesi ve hasadın geldiği noktaya ilişkin bilgiler aldık. Devletimiz her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek. Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna'nın katılımlarıyla tahıl sevkiyatı anlaşmasını çözen ve dünyada yaşanması muhtemel gıda krizinin önüne geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşamayacağımız zorluk yoktur."

ETB Başkanı Ömer Zeydan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Enes Yalçın - Güncel

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