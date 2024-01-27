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Saldırıya uğrayan genç kız AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan yardım istedi

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul Kağıthane'deki seçim gezisi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Kurumun yanına giden bir genç kız, bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek yardım istedi. Kurum, olayı takip edeceklerini söyleyip "Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Kağıthane'deki seçim gezisi sırasında 20 yaşındaki Aslıhan Zengin isimli bir vatandaş, bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek saldırganların bulunması konusunda yardım istedi. Kurum, "Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz." dedi.

"36 GÜN OLDU, OKULA GİDEMİYORUM"

AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile kahvaltı programında bulunan Kurum, daha sonra; Kağıthane Meydanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sorun ve önerilerini dinledi. Ziyareti sırasında, yaklaşık bir ay önce gece sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Kurum'un yanına gelerek saldırganın bulunması konusunda yardım istedi.

Zengin, '36 gün oldu, ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, hayatım bitti, okul hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı dedi. Zengin, Kurum'a 'Sizden tek ricam, destek olmanız dedi. Kurum kadına, Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz takip ediyor, İnşallah yakalayacağız şeklinde yanıt verdi.

"SOKAKLARIMIZI HUZURLU HALE GETİRECEĞİZ"

Kurum, 'Takip ediyoruz, arkadaşlarımız süreci birebir takip ediyor, bizim yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Bizim İstanbul'da inşallah en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız dedi.

Kurum daha sonra Kağıthane Meydanı'nda yer alan dükkanları gezdi, esnafla sohbet etti, basın mensuplarına tatlı ve tantuni ikram etti. Kurum ziyaretleri sonrasında Kağıthane'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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