Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efkan Ala, Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasının basın özgürlüğü açısından ciddi bir ihlal olduğunu belirterek, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail'de gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, gazetecilerin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasının, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlal olduğunu belirtti.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama