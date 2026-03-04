AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail'de gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, gazetecilerin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasının, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlal olduğunu belirtti.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz."