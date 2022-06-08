AK Parti Bingöl İl Başkanı Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler

AK Parti Bingöl İl Başkanı Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programa yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlar, kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Bingöl AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Kübra Erdoğan da toplantıda yer aldı. AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel Bingöl Güncel Haberler

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