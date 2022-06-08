AK Parti Bingöl İl Başkanı Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Bingöl İl Başkanı Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
AK Parti Bingöl İl Başkanı Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programa yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlar, kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Bingöl AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Kübra Erdoğan da toplantıda yer aldı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title