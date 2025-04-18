Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

AK Parti Belediyeleri 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantılarını Başlatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' toplantılarıyla belediye başkanlarının hizmetlerini vatandaşlarla paylaşacak. İlk toplantılar yarın başlayacak.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle Ak Parti'li belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları düzenleyecek.

Ak Parti'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki Ak Parti'li belediyelerde eş zamanlı düzenlenecek programla, belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projeler vatandaşlarla paylaşılacak.

Mahalle sakinlerinin söz alıp görüş ve taleplerini dile getireceği toplantıda, vatandaşlar sorularını da doğrudan belediye başkanlarına yöneltebilecek.

Yarın başlayacak proje kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de İstanbul Kağıthane'deki programa katılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek Demir, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.