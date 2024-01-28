Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan, İl Kadın Kolları Teşkilatı Üyeleriyle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla aday olarak açıklandığını belirtti ve kadın kollarının desteğine ihtiyaç duyacaklarını vurguladı. Ceylan, ekoloji, çevre, doğa ve istihdamı merkezine alan bir belediyecilik anlayışıyla Batman'ın gelişmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Ak Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Ceylan, AK Parti İl Başkanlığında il kadın kolları teşkilatı üyeleriyle buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla belediye başkan adayı olarak açıklandığını belirtti.

Kadınların desteği ve gayretine ihtiyaç duyacaklarını kaydeden Ceylan, AK Parti teşkilatının elde edilen seçim başarılarında ve çalışmalarında kadın kolları teşkilatının katkısının büyük olduğuna ifade etti.

Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var güçleriyle çalışarak kadınların desteğiyle yerel seçim sürecini zaferle taçlandıracaklarını dile getiren Ceylan, "Batman'ı hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız. Klasik belediyeciliğin dışında ekolojiyi, çevreyi, doğayı ve istihdamı merkezine alan bir belediyecilik anlayışı ile şehrimizin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel olarak da gelişmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Buluşmada, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun eşi Ayşe Nasıroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Batman Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Liverpool - Norwich City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Norwich City maçı nereden izlenir? Heinz hangi ülkenin? Heinz boykot listesinde var mı, israil malı mı? Heinz nerede üretiliyor? Survivor Nagihan cezalı mı? Survivor All Star Nagihan neden cezalı, ne cezası aldı? Survivor Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Survivor All Star Nagihan ve Sahra kavga mı etti? Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Sivasspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Cem Karaca ne zaman öldü? Cem Karaca hangi tarihte, hangi sene öldü? Cem Karaca ölüm sebebi ne? 2 Şubat hangi burç? 2 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 2 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 2 Şubat burç özellikleri neler? Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Alişan hastaneye mi kaldırıldı, neden? Şarkıcı Alişan'ın hastalığı ne? Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Cem Karaca filmi vizyonda neden kaldırıldı, sebebi ne? 28 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Alişan hasta mı, sağlık durumu ne? 1 Şubat hangi burç? 1 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 1 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 1 Şubat burç özellikleri neler? Rüyada kaçırılmak ne anlama gelir? Rüyada çocuğumun kaçırıldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada kaçırılmak ne anlama gelir? Rüyada çocuğumun kaçırıldığını görmek ne anlama geliyor? 31 Ocak hangi burç? 31 Ocak'ta doğanların burcu nedir? 31 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 31 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title