AK Parti İl Başkanı Çetin: "Yerel yönetimlerin eksik kaldığı her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Ali Çetin, Antalya'nın geleceğini tehdit eden projelerin sekteye uğramasını kabul etmediklerini belirtti. Yerel yönetimlerin eksikliklerine vurgu yaparak, hizmet üretiminin sürdürüleceğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Koşullar ne olursa olsun, bir Antalya sevdalısı olarak, yasaların bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde, yerel yönetimlerin eksik kaldığı her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren projelerin çeşitli gerekçelerle sekteye uğramasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddialarının arkasına sığınarak ve bunu mağdur edebiyatı ile aktarmaya çalışarak şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin aksamasını asla kabul etmeyeceklerini belirten Çetin, geçmiş dönem üzerinden değerlendirme yapıldığında, ilk 5 yılda Antalya'nın kritik sorunlarıyla ilgili hiçbir hizmet yapılmadığını, ikinci dönemde ise yapılacağına dair bir işaretin olmadığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmaların ya da kişisel durumların kamu hizmetlerine engel teşkil etmemesi gerektiğine işaret eden Çetin, kurumlar ehil kadrolara emanet edildiği sürece hizmet üretiminin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Antalya'nın herhangi bir kişinin ya da grubun inisiyatifiyle yönlendirilemeyecek kadar değerli bir şehir olduğunun altını çizen Çetin, hizmet üretiminde gecikmenin telafisinin yıllar aldığını, dünyanın göz bebeği olan bir şehirde, yerel yönetimlerin somut hizmetler yerine magazinsel gündemlerle öne çıkmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Çetin, Antalya'da hala temel altyapı ve yol sorunlarının konuşulmasının kentin potansiyelinin yeterince kavranamadığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'da yeniden büyük hizmet hamlelerini başlatma kararlılığındayız. Bakanlar, milletvekilleri ve partimizin yöneticileri ile kentin hak ettiği vizyonu yeniden inşa edeceğiz. Antalya'mız güçlü bir yönetim anlayışı ve büyük projelerle anılmayı hak ediyor. Koşullar ne olursa olsun yasaların bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde, yerel yönetimlerin eksik kaldığı her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
