AJet'ten 180 ek sefer

YARIN başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle AJet, 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer planladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık. 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz. Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar; emniyetli uçuşlar dileriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı