"Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" Düzenlenecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 19-20 Kasım'da düzenlenecek "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda, Türk aile yapısı ile çağın dönüşümlerinde kültür ve sanatın birleştirici etkisi tartışılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın, "Aile Yılı" kapsamında, "Ailemiz, Geleceğimiz" anlayışıyla Türkiye genelinde eğitimden rehberliğe, kültürden dijitalleşmeye uzanan geniş bir alanda 14 bin faaliyet gerçekleştirmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile önemli bir etkinliğe ortak ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenleneceği bildirildi. Türk aile yapısı ile çağın dönüşümlerinde kültür ve sanatın birleştirici etkisinin tartışılacağı belirtilen Sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılacağı bildirildi.

"Bütüncül bir dijital ekosistem oluşturulması amaçlanıyor"

Türk aile yapısının kültürel derinliğini ve çağın dönüşümleri karşısında kültür ile sanatın koruyucu, birleştirici ve güçlendirici rolünü öne çıkaracak sempozyumun, aile kurumunu güçlendirmek, aile bireylerinin olumsuz dijital içeriklere maruz kalmasını önlemek ve kültürel değerleri koruyan bütüncül bir dijital ekosistem oluşturulmasını amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, sempozyumda, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında sanatın ve dijitalleşmenin rolünün tartışmaya açılacağı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumun kapanış oturumunun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Sempozyum kapsamında 6 panel yapılacak

Açıklamada, "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" kapsamında "Kadim Medeniyetimizde Kültür, Sanat ve Aile", "Dijital Kültürde Sanat, Aile ve Medya", "Kültür, Sanat ve Medya Üçgeninde Aile ve Nüfus Politikaları", "Türkiye Yüzyılında Kültür, Sanat ve Aile", "Aile İçi İletişimde Kültür ve Sanatın Etkisi" ve "Kentleşmenin Aile Yaşamındaki Kültür ve Sanata Etkisi" başlıklı paneller düzenleneceği bildirildi.