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Aile Bakanlığı 81 ilde şiddet mağdurlarının hukuki süreçlerini yürütüyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarının hukuki süreçlerini 81 ilde yürüttüğünü açıkladı. Bakanlık, mağdur haklarını gözeterek gerekli hallerde davalara müdahil olacağını bildirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçleri yürüttüğünü açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hukuki süreçleri merkezde ve 81 ilde güçlü bir koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor. Mağdur haklarını gözeterek gerekli hallerde davalara müdahil olmayı, mağduriyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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