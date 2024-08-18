Ahmet Şafak, Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinliğinde sahne aldı

Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.

Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Şafak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Performansıyla yaklaşık bir saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı konserin sonunda Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Şafak'a hediye takdim etti.