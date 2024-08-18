Ahmet Şafak, Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinliğinde sahne aldı
Şarkıcı Ahmet Şafak, Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şafak, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi ve bir saat sahnede kaldı. Konser sonunda Karaisalı Kaymakamı Şafak'a hediye takdim etti.
Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.
Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Şafak, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Performansıyla yaklaşık bir saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.
Yerel sanatçıların da sahne aldığı konserin sonunda Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Şafak'a hediye takdim etti.