Ahmet Davutoğlu'ndan Sumud Filosu'na Müdahale Tepkisi: "Soykırım ve Savaş Suçları Tescillenmiş Bu Korsanlık Çetesinden Hesap Sorulmalıdır"

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine, " Öncelikle, bir terör eylemiyle rehin alınan siviller kurtarılmalı; ardından hem Türkiye makamlarınca hem de BM nezdinde soykırım ve savaş suçları tescillenmiş bu korsanlık çetesinden hesap sorulmalıdır" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz, İsrail'in hukuk tanımaz şekilde at koşturabileceği bir deniz değildir. Soykırımcı rejimin Sumud Filosu'na karşı uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık eylemine daha fazla sessiz kalınmamalıdır. Akdeniz'in ortasında, Gazze'den 600 mil uzakta, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu suça hiçbir devlet ortak olmamalıdır. Tepkiler sözlü kınama ile sınırlı kalmamalı ve Akdeniz'in İsrail'in egemenlik alanı olmadığı gösterilmelidir. İsrail'e karşı işleyen cezasızlık süreci; kibrini, suçlarını ve hukuksuzluklarını katmerlemektedir. İsrail'i dokunulmaz kılan sessizlik utanç vericidir. Öncelikle, bir terör eylemiyle rehin alınan siviller kurtarılmalı; ardından hem Türkiye makamlarınca hem de BM nezdinde soykırım ve savaş suçları tescillenmiş bu korsanlık çetesinden hesap sorulmalıdır."

Kaynak: ANKA